 

Греции закрыла воздушное пространство для самолетов Белоруссии

05.06.2021, 19:00, Новости дня
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Управление гражданской авиации Греции объявило о запрете до 5 июля на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством страны, греческим авиакомпаниям дано указание избегать полетов в РПИ (Район полетной информации) Минска.

«Управление гражданской авиации объявляет пассажирам авиационную директиву, согласно которой предусматривается запрет на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством Греции и посадку в аэропортах Греции. Греческим авиакомпаниям дано указание избегать полетов в район полетной информации (FIR) Минска (Белоруссия)», – говорится в документе, передает ТАСС.

Отмечается, что ограничение действует до 5 июля 2021 года и следует за решением Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве ЕС или приземляться в его аэропортах. «В то же время авиакомпаниям Евросоюза рекомендуется избегать воздушного пространства Белоруссии», – сообщили в Управлении гражданской авиации.

По его данным, в качестве исключения данное извещение «не применяется в случае вынужденной посадки или вынужденного транзита по воздуху, а также в случае, если посадка, взлет или транзит по воздуху необходимы в гуманитарных целях».

Ранее гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский расценил введенные Европой санкции в авиационной сфере как рейдерский захват бизнеса и рынка.

Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.



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