 

Акушер-гинеколог напомнил о возможных последствиях кесарева сечения

05.06.2021, 18:50, Разное
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Виталий Нестеров, акушер-гинеколог, рассказал о вероятных последствиях кесарева сечения для ребенка и матери. Специалист заявляет, что во многих эпизодах естественные роды лучше, нежели искусственные.
Доктор рассказал, что природа предусмотрела рождение малышей естественными родовыми путями. Невзирая на это, около 40% беременностей заканчиваются кесаревым сечением. Выбирать такие роды женщины не могут, так как метод назначают только врачи, если есть особые противопоказания к естественным родам. После операции в редких случаях происходят осложнения, которые могут возникнуть даже при следующих беременностях. После искусственных родов сам восстановительный процесс происходит длительнее.

Эксперт напоминает, что женщины после хирургического вмешательства несколько месяцев должны соблюдать особый режим. При этом способе родоразрешения нельзя полностью исключать родовые травмы, но при операции они происходят довольно редко. Беременные женщины должны помнить, что естественные роды тоже часто происходят без каких-либо осложнений.

Источник: www.e1.ru



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