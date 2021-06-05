Смартфоны Oppo Reno6 сразу после начала продаж стали хитом в Китае

Новые флагманские смартфоны вывела на рынок китайская компания Oppo. Reno6, только поступив в продажу, стали хитом в Китае, такой же успех модели предрекают и за рубежом.

На сайтах крупнейших китайских ритейлеров появился новый флагманский смартфон от компании Oppo. Reno6 с наиболее актуальными техническими характеристиками только за час со старта релизов возглавил рейтинг самых востребованных мобильных устройств. Линейка аппаратов состоит их трех модификаций, это традиционные для бренда базовый аппарат, а также версии Pro и Pro+.

Высокая востребованность серии объясняется ее мощностью и продуктивностью, которые обеспечивает соответственно 900- и 1200-я модели однокристальной платформы Dimensity от MediaTek 900 и Snapdragon 870 в Reno6 Pro+. Кроме того, девайсы получились очень автономными за счет аккумуляторов емкостью от 4,3 до 4,5 тысяч 4300–4500 мА•ч, пополнить их энергию можно с помощью быстрой зарядки. Также есть в новинках и качественные фото-видео-объективы с разрешением до 64 миллионов пикселей, дополненные широкоугольными и макро-сенсорами.

Объем чипа оперативной памяти в модификациях Reno6 также отличается в зависимости от модели, от 9 до 12 гигабайт. Вместительность флэш-накопителя постоянной памяти составляет 128 и 256 гигабайт. Соответственно и стоимость смартфона также разная, базовую версию можно приобрести за 440 и 500 долларов, Reno6 Pro стоит уже 505 и 595 долларов, а владельцем Reno6 Pro+ можно стать, заплатив 625 или 705 долларов США.

Источник: www.ixbt.com