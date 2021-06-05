 

Ученые: Бурый жир может помочь в борьбе с диабетом

05.06.2021, 18:50, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили свойства бурого жира в разрезе его влияния на состояние человеческого организма. Выяснилось, что данный компонент способен оказать позитивное влияние в борьбе с диабетом второго типа.
В процессе исследования ученые, представляющие Юго-Западный университет (Техас, США), изучали перилипин 5 (PLIN5) – белок, покрывающий поверхность липидных капель внутри клеток. Данная тенденция, по словам медиков, наиболее характерна для клеток бурого жира (ВАТ). В ходе эксперимента специалисты скорректировали геном лабораторных мышей на выработку дополнительного PLIN5 в ВАТ. В итоге исследуемые особи продемонстрировали снижение концентрации сахара в крови и повышение чувствительности к инсулину в ходе тестирования на толерантность к глюкозе. Также у грызунов была отмечена пониженная жирность печени – фактор, присущий диабету второго типа. Полученные результаты дали возможность ученым заявить, что превращение белого жира в бурый способно обеспечить необходимую динамику для снижения риска развития опасного заболевания.

“Это естественная система организма. Если использовать её правильно, мы поможем пациентам предотвращать или лечить диабет, связанный с ожирением”, – резюмировал ведущий автор исследования, доктор Перри Э. Бикель. Материалы научной работы были опубликованы в Nature Communications.

Источник: www.medikforum.ru



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