 

В Ровенской области сразу после остановки патрульными автомобиль попал в ДТП, погибли три человека – полиция

05.06.2021, 18:48, Новости дня
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По данным правоохранителей, перед этим один из автомобилей останавливали патрульные.

“В поле зрения экипажа патрульных […] попал за превышение скорости автомобиль Seat Inca. Впрочем, требование об остановке водитель проигнорировал. Патрульные догнали его и составили на водителя соответствующие админматериалы. Отъехав от места оформления правонарушения, патрульные стали свидетелями ДТП с участием этого же транспортного средства”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, следствие выяснило, что 70-летний водитель Seat выехал на полосу встречного движения и “допустил лобовое столкновение с кроссовером Mitsubishi Outlander под управлением 61-летнего жителя города Кривой Рог”.

“В результате ДТП водитель и 66-летняя пассажирка Seat, жительница Квасилова, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир этого автомобиля, 37-летний житель Ровно, от полученных травм скончался в реанимационном отделении. Водитель Mitsubishi с диагнозом “политравма” госпитализирован”, – рассказали правоохранители.

Уголовное производство открыто по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц.

https://www.facebook.com/police.in.Rivne.region/posts/4030732826975763

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла возле села Колоденка Ровенского района. Одного из водителей спасателям пришлось извлекать с помощью специнструмента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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