 

Замглавы АРМА рассказал, почему в него могли стрелять

05.06.2021, 18:48, Новости дня
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Когда Павленко спросили о вероятных причинах нападения, он ответил: “Связываю с работой”.

По словам чиновника, он чувствует себя “более-менее нормально”, работает, находясь в больнице.

В Павленко стреляли 2 июня, сообщили в АРМА на второй день после инцидента.

Контекст:

1 апреля АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Обыски проводили у и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В расследованиях “СтопКора” и “Украинской правды” в феврале сообщалось, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств. АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое тот сослался.

После исчезновения денег руководству АРМА начали поступать угрозы. Сотрудникам обливали подъезд кровью, подбрасывали свиную голову, куклу вуду, бросали учебную гранату в такси.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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