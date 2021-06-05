“Это сатира”. Шустер заявил, что судьи получают деньги от Коломойского

Такое мнение журналист высказал в ходе программы “Свобода слова Савика Шустера”, вышедшей в эфир канала “Украина” и YouTube-канала Shuster online вечером 4 июня.

Шустер напомнил об инциденте, когда в 2015 году телеканал “1+1” снял его программу. Ток-шоу не выпустили в эфир, по словам журналиста, из-за того, что Коломойскому “не понравилось”, что лидера Радикальной партии Олега Ляшко пригласили на эфир.

“За две минуты до начала программы: раз – и нет программы. Есть фильм”, – рассказал ведущий.

В 2019 году в интервью “Украинской правде” Коломойский обвинил его в том, что он якобы брал деньги за участие в эфире программы “Шустер LIVE”, которая в 2015 году выходила на телеканале “1+1”. Бизнесмен заявил, что Шустер ушел с канала, так как нарушил условия контракта.

“Взял деньги у каких-то мэров. Два по 50 [тысяч долларов] взял, причем одного мы подсунули, чтобы проверить на вшивость… Ну, это ж у него была практика: приглашать и забирать за это деньги”, – говорил тогда Коломойский.

Шустер после выхода этого интервью объявил, что подает против Коломойского иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

“Естественно, мы подали в суд, потому что деловая репутация страдает от таких слов такого олигарха. Сначала суд не мог найти Коломойского, чтобы вручить ему повестку, потом не могли найти судью. Потом, когда они наконец нашлись, сказали, что это дело не надо. Мы пошли в другой суд, на этой неделе состоялась апелляция. Апелляция решила, что нет: там не ни слова клеветы, ничего, не надо обращать на это внимание”, – рассказал Шустер.

В программе показали часть заседания Киевского апелляционного суда – выступление адвоката Коломойского и судей. Адвокат, в частности, заявил, что слова Коломойского – “оценочное суждение” и “сатира”. Судья Вадим Нежура говорил, что “было бы неплохо предоставить хоть какие-то реальные доказательства нанесения морального вреда”.

“Мораль – философское понятие, а деньги – понятие материального мира, на них можно купить все что угодно, да”, – рассуждал в ходе заседания Нежура.

Шустер отметил, что у этого судьи “10 квартир, три автомобиля, два земельных участка в Киевской области и домов на 500 м²”. Все трое членов коллегии, по данным журналиста, зарабатывают 6,5 млн грн.

“У меня ощущение – это сатирическое выражение – что деньги вы получаете от того олигарха, которого вы якобы судите. Вы берете деньги у него. […] Вы понимаете, у народа доверие к судьям – 2%. Если у меня 2% доверия зрителей, то я безработный. Эти люди должны стать безработными”, – добавил он.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Контекст:

Шустер подал против Коломойского иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за его заявлений о том, что журналист якобы брал деньги с бывшего мэра Чернигова Александра Соколова и мэра Тернополя Сергея Надала за их участие в эфире программы “Шустер LIVE”. Коломойский утверждал, что из-за этого Шустер ушел с канала “1+1”.

Шустер рассказывал, что 18 сентября 2015 года телеканал “1+1” снял его программу “буквально за две минуты до начала прямого эфира”. “Договор с телеканалом мы подписали 3 сентября 2015 года, и он действовал до 31 августа 2018 года. Так просто сняли с эфира. Мы все равно по контракту отдавали сигнал каналу “1+1″, но они нас не выпускали в эфир”, – добавил он.

Соколов и Надал опровергли слова Коломойского – в сентябре 2019 года они оба заявили, что никогда не платили за участие в программе “Шустер LIVE”.

В декабре 2020-го Шустер сообщил, что судья Шевченковского райсуда Киева Анзор Саадулаев отказал ему в иске против Коломойского, так как решил, что “нет состава преступления”. Журналист подал в Высший совет правосудия жалобу на судью.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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