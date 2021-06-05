Украинского тяжелоатлета и его тренера обвиняют в попытке подкупа допинг-офицера

“ITA сообщает, что на основании инцидента, который произошел во время внесоревновательной миссии тестирования, проведенной ITA 6 мая 2021 года, ITA обвинила Чумака и Мацеху в нарушении антидопинговых правил (ADRV). ITA утверждает, что во время вышеупомянутого допинг-контроля Чумак отказался предоставить образец, попытался уклониться и подкупить сотрудников допинг-контроля, которые проводили тестовую миссию. ITA также утверждает, что Мацеха помог спортсмену в совершении правонарушений”, – говорится в сообщении.

Тяжелоатлету предъявили обвинения в использовании или попытке использования запрещенной субстанции, уклонении от допинг-анализа и попытке фальсификации допинг-теста.

Тренера обвиняют в фальсификации или попытке фальсификации допинг-контроля, а также в соучастии при нарушении антидопинговых правил.

Международная федерация тяжелой атлетики отстранила Чумака и его тренера от соревнований до завершения расследования.

Контекст:

Чумак является серебряным призером чемпионата мира 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2015 года по многоборью и чемпионом Европы 2019 года.

В начале 2021 года украинского тяжелоатлета признали победителем чемпионата Европы 2017 года после того, как занявшего тогда первое место россиянина Адама Малигова дисквалифицировали из-за допинга.

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