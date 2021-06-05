Балалаечная дипломатия: на что тратятся деньги Россотрудничества

Новые лица и старые проблемы

Год назад указом президента РФ руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству — Россотрудничества — был назначен Евгений Примаков. Сразу же с начала своей работы журналист и общественный деятель заявил о необходимости реформирования ведомства, отвечающего за российскую «мягкую силу» и представление РФ за рубежом.

Спустя год после назначения нового руководителя у Россотрудничества остаются старые серьезные проблемы. Ведомство давно упрекают за коррупцию и нецелевое расходование средств, в том числе полученных из федерального бюджета. Примаков в целом признает наличие проблем, связанных с коррупцией в своем ведомстве, он все же считает, что с этой проблемой руководство Россотрудничества «успешно борется» за счет антикоррупционных миссий.

Реформирование Россотрудничества под началом Примакова привело к тому, что ведомство получило внутреннюю реорганизацию. Основной деятельностью по вопросам культуры, науки и образования, а также гуманитарными проектами занимаются отдельные функциональные управления, в то время, как финансовая и правовая стороной вопроса целиком и полностью лежат на бэк-офисе. Это в свою очередь породило проблему: отдельные подструктуры Россотрудничества не решают свои внутренние проблемы, а бэк-офис не в состоянии повлиять на деятельность управлений.

Но ситуация не ограничивается одной только коррупцией. В ноябре 2020 года Евгений Примаков заявил МИА «Россия сегодня», что Россотрудничество испытывает серьезные финансовые проблемы, а ресурсы организации сильно ограничены – равно как и у прочих других.

Отметим, что по данным РБК, бюджет ведомства, отвечающего за российскую «мягкую силу», составляет 4 миллиарда рублей ежегодно. Но даже эти средства уходят на вызывающие вопросы проекты.

Имидж – все, жажда ничто

Одной из первых больших инициатив Примакова на посту главы Россотрудничества стали проекты, которые можно назвать «имиджевыми» для ведомства. В частности, одним из таких проектов стала… смена названия Россотрудничества.

В начале декабря 2020 года Россотрудничество объявило конкурс на второе название агентства. Согласно задумке, оно должно быть легко запоминаемым и легко произносимым, особенно для иностранцев. При этом, слово «Россотрудничество» по-прежнему будет использоваться в системе государственной власти РФ.

Итоги конкурса были подведены в марте 2021 года, когда Россотрудничество поменяло свое неофициальное название на «Русский Дом». Однако это название уже повсеместно использовалось во всем мире — еще до ребрендинга. Зарубежные представительства агентства именно так и называли в повседневной жизни. К чему было городить огород с конкурсом – остается загадкой.

Не меньшей загадкой остается и ситуация с официальным сайтом Россотрудничества. Еще в 2020 году сайт был раскритикован самим Евгением Примаковым: по его мнению, официальный ресурс такого ведомства должен строиться по иной схеме и наполняться более интересной информацией и медиаконтентом.

«По-другому должна строиться в том числе и работа пресс-службы. Мне сложно себе представить человека в здравом уме, который из любви к знаниям пошел бы читать сайт Россотрудничества. Сайт должен быть интересным, это должно быть медиа», – говорил Примаков.

Спустя почти год сайт выглядит чуть обновленным. Но ощущение безыдейности осталось. Вместо обещанного увеличения количества интересного и всеобъемлющего контента мы видим список анонсов ведомства – и сильно устаревшую ленту новостей (последние посты в ней датируются 13 марта). Кроме того, остро выделяются проблемы верстки сайта: неравномерно поставленные окна постов и разновеликие шрифты.

Для сравнения: заглавная страница Агентства США по международному развитию (USAID) – главного проводника американской «мягкой силы» — встречает нас мультимедийной частью на весь экран и завлекающими цитатами. Что мешает сделать точно так же? Вопрос остается открытым.

Русский китч Русского дома

Еще в июле 2020 года – в рамках интервью газете «Известия» — Примаков называл ключевым направлением деятельности Россотрудничества борьбу с сугубо формалистским подходом к гуманитарной и социальной работе: «Будет совершенно другой критерий эффективности наших зарубежных центров, — заявлял тогда глава агентства. – Это количество и качество привлеченных к работе организаций, сообществ неправительственного сектора. Это могут быть какие-то НКО, группы каких-то людей, объединенных общей идеей. Нам надо вовлекать их в работу».

Одним из видов деятельности Россотрудничества, которые подвергались мощной критике как со стороны патриотического спектра, так и с либеральных позиций, считаются культурно-развлекательные мероприятия с китчевым уклоном. Сам Примаков такой подход называл «балалаечной дипломатией» и обещал, что под его началом ведомство не будет заниматься «бессмысленной показухой».

Спустя год создается впечатление, что количество подобных китчевых мероприятий не уменьшилось. Вспомним лишь несколько примеров такой деятельности.

В Замбии при поддержке Россотрудничества работает некоммерческая организация Kalingalinga Girls. Целью организации, созданной усилиями ведомства, а также волонтеров и предпринимателей, является предоставление права голоса всем женщинам Замбии.

При том, что НКО не собирает ни грамма средств (согласно открытым данным, на странице Kalingalinga Girls на портале пожертвований GivingWay красуется цифра в $0), предприятие можно назвать по меньшей мере убыточным.

В преддверии 76-летия победы в Великой Отечественной войне в Сингапуре состоялся премьерный показ фильма «Подольские курсанты». Организаторами мероприятия, состоявшегося 7 мая, выступили представительство Россотрудничества в Республике Сингапур и Российско-Сингапурский Деловой Совет при поддержке Ростеха.

К Международному дню защиты детей 1 июня Русский дом в Ереване выпустил букварь-комикс «Учим русский с Грибоедовым». Цель создания уникального букваря-комикса заключалась в том, чтобы армянские школьники «весело и креативно» изучали русский язык, а по ходу знакомились с историей России и биографией писателя и дипломата.

В годовщину рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 июня 2021 года Русский Дом в Лондоне и Благотворительный фонд «Пушкин – всему миру» проведут международный литературно-музыкальный видеомарафон в режиме онлайн, в ходе которого деятели культуры, лингвисты, музыканты, мировые звезды поговорят о значении наследия великого русского поэта.

Все это формируют представления о российской «мягкой силе» как о незначительной и сугубо региональной, направленной на прошлые заслуги – но не на достижения сегодняшнего дня. В результате на «балалаечные проекты» ежегодно тратятся миллиарды бюджетных денег.

Зарубежные провалы

Эффективность работы Россотрудничества по-прежнему под большим вопросом. Серьезным ударом стала потеря украинского направления после закрытия Русского Дома в Киеве. Скандал разразился после того, как украинскому министру культуры Александру Ткаченко не понравилось объявление об очередном мероприятии под эгидой Россотрудничества, где поэта Тараса Шевченко назвали «российско-украинским писателем».

Результатом общественной дискуссии стало введение санкций против Россотрудничества на Украине, принятое Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и одобренное президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на то, что руководство агентства и сам Евгений Примаков планировали продолжить работу в обход санкций, уже 7 апреля Русский Дом в Киеве был закрыт. Как заявил замглавы ведомства Павел Шевцов, мероприятия федерального агентства на Украине будут продолжаться в онлайн-формате.

«Пандемия научила эффективно использовать онлайн-формат. Многие культурные мероприятия уже переведены в онлайн с использованием разных платформ, сейчас еще более активно будем внедрять этот вид работы. Будем искать все возможности, чтобы поддерживать людей, заинтересованных в дружбе с Россией», — пояснил замглавы агентства.

Действительно, в условиях пандемии и санкционного давления можно было организовать эффективные онлайн-проекты, которые позволяют объединить единомышленников в Сети. Тем не менее за три месяца «виртуальной работы» Русского Дома в Киеве (точнее, ее имитации) ни одного события проведено не было. Страница украинского филиала Россотрудничества в Twitter молчит с конца марта, столько же времени не обновлялся официальный сайт.

Не очень позитивно складывается ситуация и на прибалтийском направлении. В последнем интервью газете «Известия» Примаков заявил, что у организации нет своего фактического представительства в Литве, Латвии и Эстонии – поскольку между странами нет межправительственного соглашения. Но при этом глава агентства считает, что наши соотечественники в этих странах могут сами заниматься работой Россотрудничества, налаживая связи между русскими и прибалтами – даже при том, что такая деятельность может быть опасна в странах, где превалирует русофобская политика:

«Пусть наши соотечественники продемонстрируют интерес тоже. Пусть они откроют какие-нибудь свои неправительственные организации, свои фонды, свои НКО, пусть назовут их Русскими домами», – сказал Примаков.

На этом фоне не исключено, что у общественности могут возникнуть вопросы к Россотрудничеству: почему оно не исполняет возложенные на него функции? В этом случае общественные представители действительно займутся работой Россотрудничества. Но тогда зачем нужно будет само агентство.

Самое закрытое ведомство

Если же пытливый читатель попытается подсчитать, сколько тратит Россотрудничество на все проекты, у него ничего не выйдет. Вся бюджетная документация за конец 2020 и весь 2021 год скрыта от посторонних глаз, и невозможно установить, сколько федеральное государственное ведомство потратило средств и бюджета, и на какие цели.

К примеру, на сайте Россотрудничества в графе «Исполнение бюджета» выложены отчеты ведомства о доходах и расходах бюджетных средств с 2015 по ноябрь 2020 года – то есть ровно до начала реформы Россотрудничества, разделения полномочий между функциональными управлениями и бэк-офисом. Что же касается документов о текущем состоянии дел – их на сайте не представлено.

В отчете Министерства финансов РФ о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента по состоянию на 1 января 2021 года Россотрудничество получило самый низкий балл качества – 54,73. Основными причинами низких оценок в Минфине назвали недостатки при планировании и исполнении бюджета, неточное прогнозирование поступлений доходов и недостатки при управлении активами.

Наконец, о «закрытости» финансовой отчетности ведомства докладывает и Счетная палата РФ. По результатам исследования рейтинга открытости федеральных органов исполнительной власти в докладе аудиторов «Открытость государства в России – 2021», Россотрудничество оказалось в списке самых «закрытых» ведомств – наряду с Росморречфлотом и силовыми ведомствами. Однако если для ФСБ, Службы внешней разведки и Минобороны РФ такая «закрытость» необходима по соображениям государственной тайны – то почему скрывает свои активы главный проводник российской «мягкой силы», неясно.