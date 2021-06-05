Силуанов пообещал россиянам компенсировать рост цен повышением налогов

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что стремительный рост потребительских цен в стране не является однозначно отрицательным явлением и будет компенсирован повышением налогов.

Потребительская инфляция в России с начала года измеряется уже двузначными цифрами. По разным оценкам, рост цен составил от 19 до 28 процентов. Особенно подорожали продукты, в производстве которых задействовано импортное сырьё, корма, удобрения или материалы, например, куриное яйцо и свинина. Антон Силуанов заявил, что эта тенденция не пугает, а даже радует его.

«В каждом рубле, который пенсионер оставляет в магазине, примерно 50 копеек налогов. Они поступают в бюджеты разных уровней и тратятся на самого же этого пенсионера: на его оборону, защиту, строительство для него БАМа, представление его интересов на международной арене. Чем выше цена на булку хлеба, тем больше денег поступает в бюджет», — объяснил министр.

Также Силуанов сообщил, что в ближайшее время правительство существенно поднимет налоги с предприятий, а может быть, и подоходный налог. Это необходимо для того, чтобы из денежных потоков, выросших благодаря повышению цен, больше денег возвращалось людям.

«Россияне, таким образом, получат компенсацию за повышение цен – государство сможет финансировать больше проектов, направленных на улучшение жизни отдельных граждан», — заключил министр финансов.

Чтобы быстрее реализовать этот замысел, правительству придётся повысить налоги, не дожидаясь 2022 года, нарушив для этого Налоговый кодекс.

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