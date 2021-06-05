Медведев: ЕР добилась принятия направленных на защиту окружающей среды законов

Для «Единой России» важным направлением является законодательная деятельность, которая направлена на защиту окружающей среды, потому что без качественного законодательства этого не сделать, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

«И здесь благодаря нашим совместным усилиям нашей партии приняты федеральные законы о квотировании вредных выбросов в атмосферу промышленными предприятиями, о предупреждении нефтеразливов, усилены требования к проведению самой экологической экспертизы при строительстве опасных объектов», – сказал он на стратегической сессии «Экология» по предложениям в предвыборную программу «Единой России», которая проходит в Ленобласти. Медведев выразил надежду на то, что эти решения помогут сохранить здоровье людей, говорится на сайте партии.

Еще одна реализованная инициатива – закон «Об ответственном обращении с животными» – стал результатом совместной работы партии и зоозащитного сообщества. Кроме того, были приняты поправки, значительно усилившие режим охраны заповедных территорий. В повседневной деятельности «Единая Россия» взаимодействует с исполнительной властью, правительством, министерствами, ведомствами.

«Удалось добиться последовательной реализации законов путем принятия подзаконных актов, в том числе в рамках нацпроекта «Экология». Напомню, что в результате такой работы с 2018 по 2021 годы создано 15 новых особо охраняемых природных территорий, в том числе шесть национальных парков. Это позволило очень существенно увеличить площадь таких территорий. Кроме того, ликвидировано значительное количество несанкционированных свалок в границах городов – эта работа должна быть продолжена, потому что здесь еще не все благополучно, и она требует масштабной деятельности, восстановлены тысячи гектаров земли и водных объектов, обеспечена подача качественной питьевой воды из систем централизованного водоснабжения в большом количестве населенных пунктов», – отметил председатель партии.

Медведев подчеркнул – несмотря на огромный объем уже проделанной работы, предстоит сделать гораздо больше. «Неслучайно и в своем послании президент уделил вопросам экологии самое пристальное внимание. Я тоже считаю, что мы не должны ограничиваться только сегодняшней встречей. Тема это постоянная, поэтому прошу коллег провести подобные дискуссии в других регионах России, поскольку проблема есть практически в любом регионе», – сказал он.

Кроме того, как подчеркнул председатель «Единой России», партпроект «Чистая страна» обобщит все предложения и представит их участникам съезда партии, который пройдет 19 июня.

Ранее «Единая Россия» предложила ввести штрафы для владельцев животных за избавление от питомцев.