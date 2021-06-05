 

Мясников предупредил о смертельной опасности зубной боли

05.06.2021, 18:02, Новости дня
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Проблемы с зубами чреваты не только дискомфортом, но и опасными болезнями, которые грозят даже смертельным исходом, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

В первую очередь, по его словам, речь идет о головной боли, появляющейся из-за кариеса, поскольку он задевает нервные окончания. Кроме того, боли в голове может вызывать неправильный прикус из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава, передает РИА «Новости».

Как отметил врач, образовавшиеся пробелы между зубами становятся причиной проблем с сердцем из-за поселившихся там бактерий. «Бактерии, вызывая процессы воспаления, «кусают» наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем – не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления», – подчеркнул он.

Наиболее опасным последствием посредственного отношения к зубам могут стать проблемы с пищеварением, а в некоторых случаях это провоцирует даже онкологические заболевания пищеварительного тракта. «Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом», – объяснил врач.

Чтобы избежать проблем с зубами, он посоветовал проверяться у стоматолога раз в полгода. Мясников призвал следить и за молочными зубами, поскольку в деснах тоже могут развиться инфекции.

Ранее Мясников рассказал об опасности чувства недосыпа, отметив, что «чувство разбитости» после пробуждения может свидетельствовать о нарушении дыхания во время сна.



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