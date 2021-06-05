Эксперты выяснили, какова в действительности себестоимость умных часов Apple Watch Series 6

На сегодня каждые третьи проданные в мире умные часы выпущены в компании Apple. Эксперты заинтересовались, в чем секрет такого коммерческого успеха? Ведь конкуренты-то предлагают товар не хуже…

Оказалось, что у «яблочной» компании очень гибкая маркетинговая политика, позволяющая найти «ключик» чуть ли не к каждому потенциальному клиенту. В частности, Apple часто устраивает разные промоакции, предоставляет существенные скидки и т.д.

Причем для этого у компании есть отличный ценовой запас. По подсчетам специалистов, реальная себестоимость умных часов модели Watch Series 6 составляет всего-то 136 американских долларов. Примерно две трети суммы уходит на процессор и другие важнейшие комплектующие. Остальным можно манипулировать.