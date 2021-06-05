Ученые планируют использовать геномику для спасения исчезающих видов животных

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности генома различных животных на предмет наличия в них мутаций. Целью исследователей являлось стремление спасти редкие виды представителей земной фауны от вымирания.

Согласно ранее проведенным исследованиям, перемещению в другие популяции в наибольшей степени подвержены живые организмы, имеющие достаточную генетическую изменчивость. Главным неизвестным фактором до настоящего времени оставалось то, что неясно было, какой именно тип такой подверженности метаморфозам является определяющим. Для решения этой задачи ученые, представляющие Университет Восточной Англии (Норвич, Великобритания), создали компьютерную модель и в результате обнаружили, что наличие в ДНК перемещающихся особей “плохих” мутаций может создать проблему для выживания последующих поколений. Однако, по словам исследователей, последние годы были ознаменованы невероятными успехами мировой науки в деле сенквенирования ДНК, и это, в свою очередь, позволяет корректировать геномы животных с наименьшими затратами. Такая динамика развития событий создает отличные предпосылки для повышения шансов на сохранение многих исчезающих видов фауны.

“Преимущество использования секвенирования ДНК заключается в том, что мы можем видеть эти мутации в геноме, даже если особь несет только одну копию мутантного гена. Это означает, что мы можем отсеивать плохие мутации еще до того, как они вызовут проблему. Наша компьютерная модель показывает, что, по крайней мере теоретически, это обеспечивает наилучшую вероятность выживания популяции”, – резюмировал один из авторов исследования, генетик Кок ван Остерхаут. Материалы научной работы были опубликованы в Science.

Источник: planet-today.ru