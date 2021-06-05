Врач Базылев назвал превращающиеся в рак хронические заболевания: “Могут повышать риски”

Российский врач и специалист по онкологии Андрей Базылев недавно дал блиц-интервью одному из отечественных изданий, в ходе которого информировало о хронических заболеваниях, способных в итоге трансформироваться в рак. По словам медика-химиотерапевта, ключевое значение имеет своевременная терапия упомянутых болезней, даже если их первичная симптоматика не угрожает серьезными последствиями.

Эксперт по химиотерапии акцентировал внимание на том, что большинство заболеваний, имеющих в своем течении воспалительные процессы, могут развиться в онкологические. Для снижения риска подобной трансформации, по словам Андрея Базылева, очень важно вовремя почувствовать первые тревожные симптомы заболевания и немедленно обратиться к профильному медицинскому специалисту. При этом необходимо понимать, что опасность может представлять практически любая болезнь, какой бы несерьезной на первый взгляд она не казалась. Эффективная профилактика недугов и своевременное пресечение их последствий являются залогом предотвращения тяжелых последствий.

“Да, конечно, многие хронические воспалительные, инфекционные или вирусные болезни могут повышать риски развития того или иного вида рака. Например, хронический гастрит или хроническая язвенная болезнь могут повышать риск развития рака желудка. Или, допустим, хроническая вирусная инфекция папилломы человека может повышать риски развития рака шейки матки”, – добавил Андрей Базылев.

Источник: www.5-tv.ru