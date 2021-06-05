 

Продюсер Верки Сердючки и NikitA Юрий Никитин рассказал о непристойностях в шоубизе: “100 тысяч за ночь”

05.06.2021, 17:52, Разное
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Известный продюсер Юрий Никитин недавно принял участие в YouTube-шоу “В гостях у Гордона”, в эфире которого пояснил о подробностях своей работы со многими звездами шоу-бизнеса. В частности, менеджер остановился на непристойных нюансах, с которыми ему приходилось сталкиваться в процессе своей работы.
Стоит отметить, что подопечными продюсера были такие известные отечественные музыканты, как шоумен Андрей Данилко, выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, певица Ирина Билык, популярные герлзбэнд “НеАнгелы” и “NikitA”. Как признался Юрий Никитин, красивая внешность вокалисток неоднократно привлекала внимание состоятельных бизнесменов, поэтому к нему неоднократно обращались “толстосумы” с просьбой организовать интим с его подопечными. Однако подобные мероприятия являются абсолютно другим “бизнесом”, с которым, по словам организатора, он абсолютно никогда не хотел связываться. “Но со стороны клиентов предложения были – мы их получали регулярно. К примеру, Даша Астафьева, не просто девушка с обложки Playboy, она – суперзвезда. Не помню, какую максимальную сумму предлагали за интим с ней. Цифры звучали большие – 100 тысяч, например. Даша на это не шла”, – отметил продюсер.

К слову, Юрий Никитин упомянул, что из-за большого количества красивых женщин, входящих в продюсируемые им коллективы, определенные недоразумения из-за надуманных подозрений были и у него. Однако, по словам организатора, соблазны не заставили его прекратить сотрудничество с артистами. “Для меня теперь существует исключительно работа. Наверное, я стал старше!” – резюмировал он.

Источник: www.starhit.ru



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