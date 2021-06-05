Диктатуры никогда не бывают благодарны за верность. Сожрав дальних, принимаются за ближних – Невзоров о России

“Единственный продукт, который может производить развитой путинизм, – это посадки невинных, обыски, допросы с избиениями, с унижениями. […] Очень многие люди в нацистской Германии не знали про лагеря, им не показывали эти шеренги трупов. Очень многие, кто не верил. Я могу вам сказать, что когда всю эту либеральную мерзость уничтожат, то те, кто сейчас верещат в оргазмическом счастье, – ты посмотри, сколько в них огня, сколько радости, сколько жизни, в пропагандонах, которые рассказывают об арестах [российского оппозиционера Дмитрия] Гудкова или [Андрея] Пивоварова, – они тоже будут перемолоты”, – сказал он.

Публицист, в частности, упомянул пропагандистов Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву.

“Я не удивлюсь, если через пару лет будут мелькать видосики, как Рудольфович Соловьев прячется у большой доброй Альбац, чтобы согреться в лагере. А Скабеева из одного котелка чифирит с Женей Ройзманом. Вот не буду я удивлен. Диктатуры никогда не бывают благодарны за верность. Это иллюзия. Они всегда, сожрав дальних, принимаются за ближних. Мы много раз это проходили”, – подчеркнул Невзоров.

Контекст:

В России в последние месяцы участились задержания оппозиционных политиков и общественных деятелей. Дмитрий Гудков связывает происходящее с выборами в Госдуму РФ, которые назначены на сентябрь.

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