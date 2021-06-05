 

На Roland Garros украинка Костюк обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала

05.06.2021, 17:50, Новости дня
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Для победы третьей ракетке Украины хватило двух сетов.

Итоговый результат – 6:1, 6:2.

“Большой теннис Украины” отмечает, что выход в четвертый круг турнира в Париже является лучшим результатом теннисистки в карьере.

18-летняя Костюк занимает 81-е место в мировом рейтинге теннисисток, Грачева – 88-е.

В 1/8 финала турнира украинка сыграет с победителем противостояния Иги Свентек из Польши (на турнире сеяна восьмой) и Анетт Контавейт из Эстонии (сеяна 30-й).

Контекст:

Костюк – единственная украинка, которая продолжает борьбу за титул в Париже. Первая ракетка Украины Элина Свитолина свой матч третьего круга сегодня проиграла.

В 2021 году Открытый чемпионат Франции по теннису на грунтовых кортах проходит с 30 мая по 12 июня. Это один из четырех турниров серии Большого шлема.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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