Украинская биатлонистка Пидгрушная будет выступать под другой фамилией

“Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни настало время кардинальных перемен. Поэтому, выйдя замуж, я сменила фамилию. В сезоне 2021/2022 в протоколах будет не Pidhrushna, а Bilosiuk”, – написала она.

Спортсменка рассказала, что работает над тем, “чтобы Билосюк была быстрее Пидгрушной”.

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Публикация от Olena Pidhrushna (@pidhrushna_biathlon)

Biathlon.com.ua пишет, что мужем Пидгрушной стал сервисмен сборной Украины по биатлону Иван Билосюк.

Контекст:

Пидгрушная родилась в 1987 году. Спортсменка была замужем за политиком Алексеем Кайдой. Пара поженилась в 2013 году. Детей у супругов не было.

С апреля 2014 года по март 2015-го Пидгрушная занимала должность заместителя министра молодежи и спорта Украины. После окончания полномочий вернулась в спорт.

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