МАУ не будет возобновлять авиарейсы в Польшу

Причиной такого решения стала ситуация с Беларусью, воздушное пространство которой МАУ теперь облетает.

“МАУ внимательно будет анализировать рынок как прямых пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены”, – отметили в авиакомпании.

В МАУ также отметили, что купившие билеты на отмененные рейсы могут:

изменить дату путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

обменять билет на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;

вернуть средства.

Контекст:

Облет Беларуси связан с событиями 23 мая, когда самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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