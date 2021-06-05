 

Кулеба назвал страны, которые принимают украинские бумажные COVID-сертификаты

05.06.2021, 17:50, Новости дня
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“Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение”, – сказал дипломат.

По его словам, “цифровой COVID-сертификат с июля будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза”, и его будут признавать органы власти стран ЕС.

Глава МИД Украины отметил, что утвержденный в 2020 году бумажный сертификат о вакцинации украинцев соответствует международным стандартам.

“Когда человек делает вакцинацию, то может попросить, чтобы ему оформили этот документ”, – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

26 марта Кулеба сообщал, что граждане Украины могут въезжать в 104 страны мира, для путешествия в некоторые из них нужно придерживаться противоэпидемических мер.

В начале мая Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС туристам, которые полностью вакцинированы от COVID-19. 20 мая Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы для граждан третьих стран, прошедших полный курс иммунизации одобренной в ЕС вакциной от COVID-19 как минимум за две недели до приезда.

По состоянию на 5 июня в Украине сделали 1,3 млн прививок от коронавируса, завершили вакцинацию почти 146 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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