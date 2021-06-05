Личное: “Не собиралась насиловать его Моцартом”

Мы должны научиться видеть косяки в общении, точно видеть где косяк, почему и какого размера, видеть, как все выглядело бы без косяка и чем косяк можно компенсировать.

Не нужно воспринимать косяк как нечто, обязательно связанное с конфликтом.

Обычно конфликт возникает, когда косяков накопилось довольно много. А иногда конфликт вообще не связан с косяками, как и косяки с конфликтом.

И мы будем смотреть на примерах писем на это.

Вот давайте начнем с этого письма, где автор перечисляет косяки своего сожителя, вытряхивает перед нами анти-шкатулку, чтобы мы либо одобрили ее расставание с ним и назначили ее пострадавшей, либо опровергли все содержимое анти-шкатулки и назначили ее виновной, а мужчину пострадавшим. Ее оба варианта устраивают на нашем суде.

Мне это письмо показалось интересным тем, что большинство Штурманов именно так воспринимают конфликты интересов. Они уверены, что любой конфликт можно решить, и это должны сделать они или партнеры. На самом же деле, конфликты интересов решаются далеко не всегда, часто единственный выход – расстаться, и не-Штурманы это понимают очень хорошо. Бывает, что людей разлучают обстоятельства, разные взгляды на важные вещи, разные цели и образы жизни, и обстоятельства нужно уважать точно так же как волю человека. Когда вот здесь автор принесла линяющую кошку мужчине, помешанному на чистоте, многие писали, что ее вина – не смогла сделать совместную жизнь приятной. Это штурманская точка зрения. Ни мужчина был не обязан принимать все, ни она не обязана лезть из кожи. Люди стараются найти компромисс, и если не находят, вынуждены расстаться без взаимных претензий. В случае если у них дети, важность компромисса намного больше, если у них взаимная любовь, компромисс дается легче. Но это все равно компромисс, а не обязанность одного или второго.

aureliano13

Здравствуйте, дорогая Эволюция! Спасибо за все, что Вы делаете! Очень хочу попасть на разбор.

Проблема моя связана с совместным проживанием с Р. Мы живем полтора года вместе. Познакомились и быстро съехались на почве начавшегося карантина. Инициатива была Р. На первом же свидании он сказал, что настроен на совместную жизнь. Я таких определенных планов не имела и совместной жизни побаивалась. Но карантин все ускорил.

Надо сказать, что мы ну очень взрослые люди, чтобы не сказать пожилые. Достаточно сказать, что нашим родителям за 80. Р. на 8 лет меня старше. У него младший сын студент, учится в соседнем городе и на выходные приезжает к отцу. Ну, как к отцу… Р. посчитал необходимым переписать квартиру на сына, когда ему исполнилось 18. Красивый жест. Р. вообще любит красивые жесты – на свидания он всегда приходил с огромными букетами роз. На первом же свидании сказал, что он человек не бедный (когда я упиралась идти в ресторан). Все последующие свидания тоже заканчивались ресторанами. Мы познакомились на сз. Я была первая же, с кем он встретился. Р. вдовец, жена тяжело и долго умирала у него на руках. Он мужественно этот ад вынес. Жена и мама Р. всегда были домохозяйками, а сам он очень семейный, не выносит одиночества. Этим и объясняется, что он сразу настаивал на том, чтобы съехаться.

(Это первое, что лежит в ее анти-шкатулке. Он хотел съехаться, потому что не выносит одиночества. Вот если бы он был убежденный холостяк, который ради нее решил изменить своим взглядом, автор могла бы положить это в шкатулку. А так – в анти-шкатулку кладет и недовольна. Расскажите, друзья, как правильно относиться к тому, что вы вписываетесь в общие планы партнера: партнер не любит спать один, не привык жить или путешествовать один, или у девушки тикают часики, или мужчина побыстрей хочет детей)

У Р. бизнес, который на момент знакомства требовал серьезного переформатирования. Все это застопорилось с карантином. А потом вроде возможности появились и стимул есть (новый формат – это то, чем занимается брат Р. Он, брат, хоть и жалуется на проблемы, но только что купил за 3 млн. машину, присматривается к квартире в Ялте), но движения как-то нет. Я утром ухожу на работу, Р. спит, прихожу вечером, Р. играет в танки. Работа время от времени. Он сам говорит, что расслабился. Когда я первый раз пришла в его квартиру, он, извиняясь за ее вид (все старое, ни разу не ремонтированное, на туалет и ванную смотреть страшно), сказал, что если я захочу, он сделает ремонт.

(Второе в анти-шкатулке – ее претензия, что он наобещал, что не исполнил. Завлекал букетами, водил в рестораны, хвастался, что небедный человек, заикался про ремонт, но ничего не сделал. На самом деле большая часть ваших щипцов по поводу чужих обещаний – это ваши косяки. Кто понимает и может объяснить, не натягивая сову?)

И как-то я въехала к нему, считая, что быт мы постепенно обустроим. Я сама зарабатываю неплохо для провинции. Живу в родительской квартире с мамой, которой уже нужен уход. Квартира большая, в хорошем районе, с тщательным и продуманным до каждой розетки ремонтом. Вообще, люблю комфорт. Жить у Р. мне было трудновато. Жилищные условия сильно хуже – до расстройства, идти после работы домой не хочется, открывать глаза утром не хочется, работаю я много и нервно, времени стало меньше, потому что разъезды (сама я жила недалеко о работы, а Р. в другом районе). Внимания же требует и моя квартира, а добавилось бытовых обязанностей у Р. Я взяла на себя готовку, он моет посуду. Продукты покупаю тоже, хотя он меня ругает, чтобы я не тратилась. Началось все с мамы. Р. с одной стороны понимает, что мама требует моего внимания (а я знаю, что она еще и заброшенной себя чувствует, хотя ей звоню три раза в день, и приезжаю каждую неделю на сутки, но она никогда раньше не жила одна), с другой каждый раз говорит, как он скучает без меня, как бы он хотел, чтобы я всегда ночевала дома. Когда прошлым летом к маме приехала моя сестра в гости из другой страны, Р. потребовал, раз сестра с мамой, чтобы я не ночевала с ними, а возращалась к нему. Возвращаться же мне из моей обустроенной берлоги в разоренную квартиру Р. совсем не хочется, потому что время идет, а в квартире ничего не меняется.

(Здесь очень много всего в анти-шкатулке. И до работы далеко, и жить неудобно, и мама без присмотра, и мужчина требует совместных ночей, и на продукты тратиться приходится, и он ругает за то, что она тратится. Посмотрите, сколько всего свалено в кучу. А ведь большая часть из этого ее собственные проблемы, которыми она обременена, кое-что обычные бытовые вещи, а кое-что его шары и шаги. И все это лежит так, будто это его косяки. Объясните, каким образом содержимое анти-шкатулки в ваши косяки превращается?)

Р. сказал, что смысла вкладываться в ремонт квартиры сына нет. На Р. записана квартира его родителей, он рассчитывает, что мы туда после них переедем. Разумно, но как же нам сейчас жить? Полтора года на продавленном диване, на котором сидим, спим, едим, смотрим ТВ. Даже стола, чтобы поставить ноут и смотреть что-нибудь или заниматься рукоделием (я делаю кукол понемножку) нет. Единственный стол занят компом, на котором Р. вечерами играет в танки или смотрит что-то в наушниках. И тут вторая моя проблема – свободное время, кроме спортзала, я провожу, слушая музыку или смотря кино. Но то, что нравится мне (опера, например), не выносит Р. Дома у меня на спутниковом есть каналы mezzo – французские каналы классики и джаза, да и проигрыватель (очень дорогой) для коллекции винила, ну и просто на компе хорошие колонки для музыки. Музыка – это привычное и необходимое мне удовольствие. Вот просто тоскую без нее. У Р. же мне ни слушать, ни смотреть не на чем, а ноут не выход, потому что он требует, чтобы я слушала в наушниках. Я объясняла ему, что это невозможно – у меня прогрессирующий неврит слухового нерва, наушники для меня кратчайший путь к полной глухоте и потери трудоспособности. Не подумайте, что я собиралась насиловать его Моцартом. Я хотела бы слушать одну воскресную передачу в неделю (да и то, нн каждую) по Культуре – музыкальный театр, где обычно опера или балет. Но Р. не разрешает такую музыку включать.

(Здесь уже протяжный плач. Мужчина не хочет менять свою жизнь нисколько, не заботится о ее удобствах совершенно, не желает слушать ее музыку, не дает ей поставить ноут и заниматься рукоделием. Наша автор буквально живет в концлагере. Что же держит ее там? Не похоже, чтобы мужчина был очень заинтересован в совместной жизни с автором. Но она убеждена, что он ее держит, но при этом мучает и создает ей невыносимые условия. В каком случае его эгоизм – его косяки? И что здесь у автора, кто понимает?)

Теперь я слушаю это с телефона, сидя в кухне на табуретке (вторая комната – сына), ну и чувствую себя в такой ситуации странно. Казалось бы, мелочь, да и его дом – его правила, но он обижается за то, что я не считаю его дом своим, а мне действительно тоскливо от просиживания вечерами на диване с телефоном. Я бы очень хотела не напрягать его, просто проводя часть времени у себя дома, но он категорически против режима встреч и хочет, чтобы я как можно больше времени проводила с ним.

(Она сидит на табуретке всеми вечерами, а он играет в танки. Но она не может уйти к больной маме, потому что абьюзер ее не отпускает. Что происходит, опишете?)

И есть еще одна проблема. Из полутора лет совместной жизни год квартира Р. была общежитием для друзей сына. Крошечная двухкомнатная квартирка. На изоляцию сын приехал с девушкой для потрахушек, как выразился Р. Через несколько месяцев он ее выгнал, потом как-то ночью привел еще девушку, я встала в туалет, а они громко занимались сексом у него в комнате, а потом на полгода поселил в свою комнату (сам он был на учебе в основном) своего приятеля. Полгода я делила с ним туалет и ванну, мыла унитаз, он ел, то что я готовила (Р. взял его на содержание). Напомню, я много работаю. Я уходила на работу – гость спал, приходила- гость уже поел и надо готовить заново. Пару раз попадала в неловкую ситуацию с распахнутым халатом, когда гость заходил к нам с Р. в комнату. Мои попытки объяснить, что стара я жить в общежитии, понимания у Р. не нашли. Скоро каникулы, сын опять прихватит кого-нибудь в гости на лето. Еще раз коммуналку я не выдержу.

(Здесь уже – прекрасная маркиза. Чем дальше, тем страшней. Как вы думаете, почему автор начала с мелочей, а дальше понемногу развернулся психологический триллер?)

Конфликтовать я с Р. не могу, я просто заболеваю сразу от ссоры физически. Да и как конфликтовать – его дом, его сын. Но мне-то что делать? В начале недели я сорвалась. Проспала из-за нашей тесноты с придавленным к бетонной стене больным и без того коленом. Проснулась с воспалением.

(Почему она заболевает от ссоры? Опишете? Вот такие женщины как автор ходят на тренинги “по границам”, “учиться говорить нет”. Но их проблема не в том, что они не умеют говорить нет, а в том, что они не хотят говорить нет, что они очень боятся разрыва связи. А почему они боятся?)

Я сказала Р., что в депрессии от нашего быта, что больше не могу так жить, второй жизни у меня не будет, я хочу минимальный комфорт. Предложила взять на двоих в ипотеку на пару лет квартирку. По полутора млн. сразу у нас у каждого есть. Да и вообще, я собиралась прикупить в ближайшие годы жилье под аренду на старость. Р. сказал, что я сошла с ума, пытался обидеться и потребовал, чтобы я на неделю уехала домой и осознала, что я теряю.

(Он возмутился ее предложению и послал ее подальше. А его приказ осознать, что она теряет, о чем говорит?)

Потом подумал, видимо, что обижаться особо не на что, и сказал, что он не готов к такому разговору, что он не знал, что мне это все важно, ему самому это совсем не важно, что он очень старался мне угодить и винит себя, что не получилось. Но это ведь вторая моя попытка заговорить о нашем быте. И потом, когда он мне рассказывал, как снимал квартиру по требованию жены, чтобы в собственной квартире (это было на Севере, где он раньше жил) сделать идеальный ремонт, его же не удивляло и не возмущало, что жена хочет комфорта и уюта. Я по его требованию уехала на неделю к себе. Сказала на прощание, что не хотела его расстраивать и не хочу ни в коем случае с ним расставаться. Но честно, возвращаться не хочется.

(Она говорит нам, что ей не хочется возвращаться, а вот ему она не сказала этого, она наоборот сказала, что ни в коем случае не хочет расставаться. Почему?)

Мне так уютно и комфортно у себя. С удовольствием планирую, как я летом тут кое-что переделаю. Слушаю вволю музыку – слезы на глазах от наслаждения.

(Бедная наша автор, Неуловимый Джо, ушедший от погони и наслаждающийся свободой)

Но я боюсь, что я не рефлексирую значимость Р. в достаточной мере, он безусловно очень дорогой мне человек, он нежный со мной, всегда говорит приятности, какая я красивая, какая нежная, как он со мной счастлив. Сказал как-то, что ушел бы ко мне от жены. Я сделала вид, что не слышала. Он щедрый – дарит мне золотые украшения, к сезону подарил за один день две очень дорогие норковые шубы (я тоже стараюсь дарить ему хорошие дорогие вещи на праздники, но до шуб не дотягиваю и близко, конечно).

Ну, скажите, зачем на юге норковая шуба? Две?? Я умоляла сдать одну хотя бы и купить ему авто (его машину забрал сын). Не согласился. Золото ношу, чтобы ему удовольствие доставить, не люблю украшения. Вот и получается, с одной стороны я боюсь быть неблагодарной, он вкладывается изо всех сил, и не его вина, что мне другое нужно – не шубы или украшения, да и возраст у меня уже такой, что если расстанусь, то останусь уже одна, а с другой стороны я изо дня в день живу не своей жизнью и реально в депрессии.

(Вот здесь видно, как автор снимает вину с него и возлагает на себя, потом с себя и возлагает на него. Она делает все, чтобы не делить границы, не признавать, что у них разные интересы и разные условия. Он пытался ей немного компенсировать неудобства подарками. Странная норковая шуба, на которую можно купить авто. Такие шубы бывают, что точно не в этом случае. Тем более он купил сразу две, мелким оптом. Шубы можно ему оставить, кстати, в случае расставания)

Но и его расстраивать не хочу, он хороший и порядочный человек. Вот, боюсь, что у меня именно хвост в поле. Что делать? Вариант перейти в режим встреч он отверг. Мой вариант с совместной собственностью или хотя бы ремонтом он, судя по всему, не хочет, потому что финансовый кризис затянулся у него, а приложить усилия, которые он собирался изначально для переформатирования бизнеса, он не приложил.

Про свои дела он со мной особо разговаривать не любит, так что я могу только догадываться, что происходит. Что же мне делать? Если он меня позовет обратно, конечно. Может ведь и не позвать.

(Кто понимает, в каком случае у автора окажется хвост в поле?)