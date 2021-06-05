14 интересных идей как красиво одеться летом женщинам 50+
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Чтобы выглядеть потрясающе в зрелом возрасте важно правильно подбирать одежду и грамотно ее комбинировать.
Предлагаем вам несколько неотразимых аутфитов, которые можно взять за основу.
Короткие белые джинсы в прямом фасоне отлично смотрятся почти с любым верхом.
Например, со свободной футболкой. Яркий жакет и заметная обувь завершат наряд.
Юбка-трапеция с ремнем, белая футболка и вторым слоем эффектная рубашка – шикарное трио, которые дополнит спортивная обувь.
Белый цвет нужно использовать как можно чаще, он освежает, молодит и выглядит весьма респектабельно.
Блуза в этой палитре, зеленые брюки и красивые аксессуары составляют великолепный стильный образ.
Обязательно купите брючный костюм, если у вас его еще нет! Он подходит не только к рубашкам и блузкам, но и к тельняшкам, футболкам.
Снова белый, теперь уже в варианте свободной рубашки, плюс прямые джинсы и броские сабо – утонченный изящный образ для любого случая.
Женственная юбка-плиссе, черный жакет и белая футболка составят основу идеального выхода.
Дополните образ кедами, простой сумкой, чтобы завершить аутфит.
Белые брюки со стрелками не только идут всем, они еще и стройнят.
Наверх наденьте нечто более выразительное, например, рубашку с геометрическим принтом. Яркая сумка и спортивная обувь станут идеальным завершение.
Носите базовые брюки с футболками, такой тандем хорошо освежает. Можно заменить футболку рубашкой или блузой, а также дополнить наряд вторым слоем – курткой. Обувь может быть любой.
Маст хэв зрелого образа – платье фасона рубашка. Выбирайте яркие оттенки, чтобы стать еще более выразительной и эффектной. Такое платье отлично сидит на любой фигуре.
Еще одно беспроигрышное решение для любой фигуры – платья-бохо.
Они достаточно воздушные, свободные, изящные, могут быть украшены интересным принтом.
И снова белая блуза теперь в дуэте с прямыми бежевыми брюками и трендовой обувью. Такой элегантный наряд можно бесконечно обыгрывать аксессуарами и украшениями.
Туника, простые джинсы модные яркие мюли и оригинальные аксессуары будут уместны практически в любой ситуации
Простая свободная футболка прекрасно смотрится как с юбкой плиссе, так и с юбкой трапецией.
Вдохновляйтесь современными красивыми идеями зрелых образов, но всегда учитывайте особенности своего стиля и фигуры!
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