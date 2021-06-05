 

На каблуках или без. Какие сандалии стоит прикупить на лето 2021 года

05.06.2021, 17:10, Разное
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Сандалии – это стильная и комфортная в носке обувь. Этим летом ценится комфорт и удобство, поэтому трендовая обувь лишена высоких каблучков. Но на какие именно сандалии стоит обратить внимание? В этой статье мы собрали самые трендовые модели лета 2021.

Спортивные

Летом 2021 в тренде удобные сандалии с эластичными ремешками и на толстой подошве, имитирующей кроссовки. Такая модель сочетается как со спортивной одеждой, так и с женственными платьями из легких тканей, мини-юбками и шортами.

“Дедушкины” сандалии

В фаворе винтажная обувь. Так, этим летом в тренде сандалии с широкими ремешками, полностью закрывающими ногу. Такая модель удобна, как комнатные тапочки. Но порой “дедушкина” обувь выглядит чересчур старомодно.

Чтобы этого не произошло, комбинируйте ее с остромодными вещами. Например, с джинсами с необработанным краем. Хорошо смотрится комбинация с кожаной мини-юбкой. Словом, не бойтесь сочетать элементы сдержанного винтажа и безбашенной современной моды.

Шлепанцы

За время локдауна мы привыкли к удобной обуви. Дизайнеры поддержали моду на комфорт и превратили шлепанцы в тренд. Сочетать шлепанцы можно как с удлиненным платьем, так и с брюками. Стильно смотрятся модели сдержанных оттенков. Также хороши шлепанцы на толстой подошве.

Невысокий каблучок

Для вечерних выходов подойдут сандалии на невысоком каблуке-рюмочке. Такая модель удобнее лодочек и неустойчивых шпилек.

В тренде и модели с тонкими ремешками. Такая обувь смотрится лаконично и не отвлекает внимание от наряда.

Вьетнамки

Если раньше вьетнамки ассоциировались исключительно с пляжем, то теперь эта обувь перекочевала в город.

Конечно, “городские” вьетнамки отличаются сдержанной цветовой гаммой без кричащих оттенков. Хороши модели белого, коричневого, бежевого и черного цвета. В моде и лаконичные вьетнамки с отделкой из кожи.



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