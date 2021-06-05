Двое россиян переплыли реку на границе с Украиной ради отдыха в Одессе
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Два гражданина РФ добрались до Одессы вплавь через реку Ворскла, чтобы отдохнуть на море. Их задержали украинские пограничники.
Как информирует пограничная служба Украины, инцидент произошел возле населенного пункта Лукашовка в Черниговской области. Отмечается, что мужчины имели при себе только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами, информирует «Страна.ua».
По словам задержанных, они были намерены добраться до Одессы, чтобы отдохнуть на море. Россияне объяснили свой поступок карантинными ограничениями. Уточняется, что одному из задержанных в 2019 году запретили въезд на Украину на три года из-за нарушения законодательства. Нарушители задержаны, им грозит административная ответственность и запрет на въезд на Украину сроком на 10 лет.
Летом прошлого года британские правоохранители задержали в проливе Ла-Манш 125 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу страны и проникнуть внутрь.
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