Грузопассажирский паром сел на мель под Сыктывкаром

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05.06.2021, 17:04, Новости дня
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Грузопассажирский паром «Парма» сел на мель на реке Вычегде под Сыктывкаром в Республике Коми, ведется проверка, паром буксируют к берегу, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Сыктывкарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель грузопассажирского парома «Парма» (принадлежит МКП «Жилкомсревис») 5 июня 2021 года около 9 утра на реке Вычегде при подходе к берегу в населенный пункт Алешино», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Уточняется, что на борту находятся 13 пассажиров и 8 автомобилей. Пострадавших нет, паром буксируют к берегу. Ситуация находится на контроле Север-Западной транспортной прокуратуры.

В марте Суэцкий канал оказался заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Give. В мае в этом же канале сел на мель контейнеровоз Maersk Emerald. Его удалось отбуксировать.



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