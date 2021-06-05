 

В Афганистане при взрыве придорожной мины погибли 11 человек

05.06.2021, 17:04, Новости дня
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В провинции Бадгис на северо-западе Афганистан взорвалась придорожная мина, 11 мирных жителей погибли информирует местный телеканал Tolo News со ссылкой на власти.

Отмечается, что взрыв произошел в субботу днем в одной из деревень округа. По данным местных властей, в числе жертв женщины и дети, передает РИА «Новости».

Глава округа Худадад Тайиб обвинил в совершении взрыва боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Представители террористического движения пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, в марте запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.

3 мая появилась информация, что США и запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.



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