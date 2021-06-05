«М.Видео» запускает сеть магазинов нового формата

Как стало известно из достоверных источников, российская торговая сеть «М.Видео» уже до конца текущего года планирует открыть в стране три десятка магазинов нового формата.

«М.Видео» специализируется на продаже электронных устройств и бытовой техники. Первая торговая точка нового формата начинает работать в Химках (Москва).

Инновация заключается в новом понимании взаимодействия продавца и покупателя, которое, по замыслам авторов проекта, позволит потребителю легче делать оптимальный для себя выбор. Кроме того, торговая сеть упрощает саму процедуру покупки, в том числе за счет использования QR-кодов. Также потребитель сможет максимально использовать мобильные приложения.