90% пользователей iPhone обновили свои гаджеты до iOS 14

Накануне презентации новой версии операционной системы объявлена статистика обновлений смартфонов Apple. Как оказалось, уже 90% успели обновиться до iOS 14.

Данные сами по себе свидетельствуют о том, что владельцы iPhone в большинстве своем склонны использовать современное программное обеспечение. Очевидно, iOS 15 также не будут отклонять, принимая предлагаемые разработчиком патчи.

Всего-то 8% смартфонов данной марки все еще работают под управлением уже устаревшей операционки iOS 13. И только 2% как-то существуют с еще более старыми версиями. Очевидно, что функционал таких устройств сильно ограничен. Кстати, среди владельцев планшетов iPad примерно такое же количество на сегодня обновились до четырнадцатой версии (91%).