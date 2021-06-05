 

90% пользователей iPhone обновили свои гаджеты до iOS 14

05.06.2021, 16:58, Новости дня
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Накануне презентации новой версии операционной системы объявлена статистика обновлений смартфонов Apple. Как оказалось, уже 90% успели обновиться до iOS 14.

Данные сами по себе свидетельствуют о том, что владельцы iPhone в большинстве своем склонны использовать современное программное обеспечение. Очевидно, iOS 15 также не будут отклонять, принимая предлагаемые разработчиком патчи.

Всего-то 8% смартфонов данной марки все еще работают под управлением уже устаревшей операционки iOS 13. И только 2% как-то существуют с еще более старыми версиями. Очевидно, что функционал таких устройств сильно ограничен. Кстати, среди владельцев планшетов iPad примерно такое же количество на сегодня обновились до четырнадцатой версии (91%).



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