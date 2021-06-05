Исследователи: Даже капля алкоголя убивает клетки мозга

Английские исследователи, представляющие Оксфордский университет, выявили, что даже капля алкоголя убивает клетки мозга, уменьшая объём серого вещества. По их словам, безопасной дозы спиртного не существует.

Стоит отметить, что серое вещество помогает нормально функционировать центральной нервной системе, обеспечивая обработку получаемой информации, а также её передачу. Если ранее учёные уверяли, что бокал красного вина на ночь спасает от диабета второго типа, остеопороза, Альцгеймера, сердечно-сосудистых и других заболеваний, то оксфордские исследователи считают иначе: алкоголь провоцирует проблемы со здоровьем.

Ведущие авторы длительного исследования с участием порядка 26 тысяч человек отмечают, что спиртные напитки ухудшают состояние мозга в тандеме с возрастом. Поэтому медики рекомендуют пересмотреть своё отношение к алкоголю. Канадские исследователи поддержали оксфордских коллег, мотивируя тем, что даже в малых дозах «жидкая валюта» может привести к госпитализации и даже лишить человека жизни.

Источник: mirnov.ru