 

Эндокринолог рассказал о ключевых симптомах растущей опухоли щитовидной железы

05.06.2021, 16:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жан-Пьер Джиннон, консультант по хирургическому лечению в London Bridge Hospital и больнице NHS Guys & St Thomas, рассказал о симптоматике рака щитовидной железы. Специалист заявил, что у таких пациентов часто анализы крови имеют нормальные показатели.
Доктор предупреждает, что люди должны быть осведомлены о физических проявлениях новообразований щитовидной железы. Онкологические процессы чаще всего выражаются в виде шишки или опухоли на передней части шеи, возле «адамового яблока». Шишка часто растет медленно, может двигаться вверх и вниз, она плотная и твердая, но движения безболезненны.

Также симптомом рака щитовидной железы являются и увеличенные лимфоузлы на шее. Доктор заявляет, что если новообразование исчезает через несколько недель, то это говорит о том, что организм поборол инфекцию. Но, если опухоль увеличивается, становится твердой и не исчезает, то необходимо срочно обращаться к терапевту.

Еще одним симптомом болезни может быть трудность с глотанием. В сочетании с болезненными ощущениями в горле, затрудненное глотание может приносить очень неприятные ощущения. Также стоит насторожиться, если появляется необъяснимая хриплость голоса, но она может оказаться просто бактериальной инфекцией. Шумное дыхание тоже считается опасным показателем. Эксперт предупреждает, что если симптомы не проходят и через 3 недели, то медиков стоит посетить срочно.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Мнение: «Феминизация» Китая, приложение для согласия и звезда во лбу рэпера

04.10 / Арабские СМИ: Путин помирит Сирию с Израилем, переговоры уже идут

14.09 / Мнение: Законное уничтожение доисторических объектов

25.05 / Освежающий напиток для похудения: домашний рецепт огуречного сока

26.07 / Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов рублей

08.07 / Сестра принцессы Хайи и дочь королевы Иордании Нур вышла замуж за британского журналиста, сменившего ради нее веру и имя

16.08 / Внук скончался вдруг

21.08 / Врач-иммунолог рассказал, когда эпидемия коронавирусной инфекции в России пойдет на спад

27.03 / Хилари Дафф стала мамой в третий раз: первое фото малыша

01.02 / Мнение: А кому зайца-побегайца древнеарамийского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика