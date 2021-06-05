Эндокринолог рассказал о ключевых симптомах растущей опухоли щитовидной железы

Жан-Пьер Джиннон, консультант по хирургическому лечению в London Bridge Hospital и больнице NHS Guys & St Thomas, рассказал о симптоматике рака щитовидной железы. Специалист заявил, что у таких пациентов часто анализы крови имеют нормальные показатели.

Доктор предупреждает, что люди должны быть осведомлены о физических проявлениях новообразований щитовидной железы. Онкологические процессы чаще всего выражаются в виде шишки или опухоли на передней части шеи, возле «адамового яблока». Шишка часто растет медленно, может двигаться вверх и вниз, она плотная и твердая, но движения безболезненны.

Также симптомом рака щитовидной железы являются и увеличенные лимфоузлы на шее. Доктор заявляет, что если новообразование исчезает через несколько недель, то это говорит о том, что организм поборол инфекцию. Но, если опухоль увеличивается, становится твердой и не исчезает, то необходимо срочно обращаться к терапевту.

Еще одним симптомом болезни может быть трудность с глотанием. В сочетании с болезненными ощущениями в горле, затрудненное глотание может приносить очень неприятные ощущения. Также стоит насторожиться, если появляется необъяснимая хриплость голоса, но она может оказаться просто бактериальной инфекцией. Шумное дыхание тоже считается опасным показателем. Эксперт предупреждает, что если симптомы не проходят и через 3 недели, то медиков стоит посетить срочно.

Источник: www.medikforum.ru