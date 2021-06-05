 

Ученые: Лишний жир вокруг сердца может накапливаться даже при нормальном весе

05.06.2021, 16:54, Разное
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Ученые сообщили, что лишний жир вокруг сердца может накапливаться как у людей с нормальным весом, так и с избыточным. Результаты работы были опубликованы в Journal of the College of Cardiology.
Специалисты 17 лет вели наблюдение за группой людей из 7000 человек в возрасте от 45 до 87 лет, которые к началу проекта не имели никаких заболеваний сердца. За период наблюдений у 400 добровольцев диагностировали сердечную недостаточность. Ученые поняли, что высокий риск такого нарушения присутствовал у людей, которые имели жировые отложения вокруг сердечной мышцы. Риск сердечной недостаточности на 50% у мужчин, и на 100% у женщин повышает перикардильный жир.

Исследователи также установили, что лишний жир вокруг сердца зачастую накапливается при наличии ожирения или общего лишнего веса, а также при жировых отложениях на животе. Но похожее нарушение наблюдали и у людей, которые имели нормальный вес. Ученые подвели итог, что лишний жир в области сердца появился у каждого 10-го участника эксперимента, который смог сохранить стройную фигуру.

Источник: www.medikforum.ru



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