 

В Канаде на территории школы-интерната нашли останки 215 детей. ООН требует расследования

05.06.2021, 16:52, Новости дня
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Об обнаружении братской могилы на территории бывшей канадской школы-интерната для детей индейцев в городе Камлупс 27 мая объявили представители общины, называющей себя “Народ слияния” (Tk’emlups te Secwepemc). Захоронение 215 детей нашли при помощи геолокационного радара. Некоторым из погибших было не более трех лет.

Школа работала с 1890-го до 1978 года под эгидой католической церкви, а впоследствии – правительства. В ней одновременно находилось около 500 детей.

Как отмечают Reuters и The Guardian, в 2015 году было опубликовано исследование о политике канадских властей XIX века, когда 150 тыс. детей индейцев были вынуждены посещать христианские школы, чтобы избавиться от своих родных культур и интегрироваться в канадское общество.

Детям, зачисленным в такие школы-интернаты, запрещалось говорить на родном языке, они подвергались физическим издевательствам, изнасилованиям, их морили голодом. В результате таких действий умерло около 4100 детей в 130 школах. Найденные 215 погибших в эту цифру не входили.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя ситуацию, заявил, что найденные тела – это болезненное напоминание о мрачной и постыдной главе в истории Канады.

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart – it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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