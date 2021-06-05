Полиция завершила проверку “заминированных” больниц Харькова

Письмо о том, что в больницах и поликлиниках якобы заложена взрывчатка, получили утром 4 июня по электронной почте.

“Специалисты обследовали более 35 тыс. м² помещений и прилегающей территории, эвакуировали 120 граждан. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили”, – говорится в релизе.

Человека, отправившего письмо, пока не нашли.

Из-за неправдивого сообщения о минировании правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Контекст:

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал в июле 2020-го, что количество заведомо ложных сообщений о минировании “приобрело угрожающий масштаб”. По его информации, за 2019 год следователи Нацполиции открыли 2000 уголовных производств.

Такое количество является рекордным по сравнению с другими годами. Для сравнения, за весь 2014 год таких производств было 1202, в 2015 году – 643, в 2016-м – 939, в 2017-м – 698, в 2018-м – 741.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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