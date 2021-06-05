 

Полиция завершила проверку “заминированных” больниц Харькова

05.06.2021, 16:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Письмо о том, что в больницах и поликлиниках якобы заложена взрывчатка, получили утром 4 июня по электронной почте.

“Специалисты обследовали более 35 тыс. м² помещений и прилегающей территории, эвакуировали 120 граждан. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили”, – говорится в релизе.

Человека, отправившего письмо, пока не нашли.

Из-за неправдивого сообщения о минировании правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Контекст:

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал в июле 2020-го, что количество заведомо ложных сообщений о минировании “приобрело угрожающий масштаб”. По его информации, за 2019 год следователи Нацполиции открыли 2000 уголовных производств.

Такое количество является рекордным по сравнению с другими годами. Для сравнения, за весь 2014 год таких производств было 1202, в 2015 году – 643, в 2016-м – 939, в 2017-м – 698, в 2018-м – 741.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.05 / Polskie Radio – дальше «политической грубости» в новой холодной войне не дойдёт

21.05 / Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу

31.07 / Венедиктова о назначении Пискуна советником: Самое ценное, что есть у человека, – это опыт

11.09 / Турция выдвинула Греции условие для переговоров по ситуации в Средиземном море

03.08 / Скотт Гудстайн: «Необходимо понимать, где собираются избиратели, и идти к ним»

19.01 / Опубликованы подробности о новой модели смартфона Xiaomi Poco F2

09.08 / В Южной Корее женщина-депутат в платье возмутила соцсети – она перепутала парламент с баром

26.03 / Китай ввел санкции против Британии

14.07 / Немецкий депутат написал письмо американским политикам на тему «Северного потока – 2»

15.03 / Минобороны Турции заявило об обстреле силами Асада нефтяных объектов в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика