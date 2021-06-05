 

К Международной космической станции пристыковался грузовой корабль Dragon

05.06.2021, 16:52, Новости дня
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“Контакт и захват подтверждены. […] Dragon прибыл на МКС, доставив более 7,3 тыс. фунтов (около 3,3 тонны) научного оборудования NASA, расходные материалы и новые развертываемые солнечные батареи для орбитальной лаборатории”, – говорится в сообщении.

Contact and capture are confirmed at 5:09am ET. @SpaceX’s cargo Dragon has arrived at the @Space_Station, delivering over 7,300 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and new roll-out solar arrays for the orbiting lab. pic.twitter.com/N9xPNC4Axq

— NASA (@NASA) June 5, 2021

В NASA отметили, что Dragon стал пятым космическим кораблем, пристыкованным сейчас к МКС.

Иллюстрация: nasa.gov

Космический корабль Dragon был запущен 3 июня с космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида.

На МКС корабль проведет около месяца, после чего вернется на Землю с полезным грузом.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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