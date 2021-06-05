Беларусский аналитик выехал в Украину после упоминания его в “интервью” Протасевича

Шрайбман рассказал, что в “интервью” Протасевич сказал, что он помогал советами в чате, который можно было назвать координационным штабом революции – Love Hata.

“Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе. Я действительно до конца осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов, эта тема становилась ключевой в обсуждениях”, – отметил аналитик.

По словам Шрайбмана, о существовании чата и его участниках белорусские силовики знали еще с середины осени, а в декабре его имя в контексте чата прозвучало на ОНТ. Но тогда аналитик никуда не уехал, считая, что ему нечего предъявить.

“Но в сегодняшней Беларуси даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, – уже недостаточная страховка… С моим кейсом такая же ситуация [как и с TUT.BY] – простое нахождение в том чате много месяцев назад, и громкие заявления Протасевича теперь, с ведущим, который отдельно переспросил про меня, – это переход в зону некомфортного риска. Это чувство укрепилось, когда в тот самый вечер я увидел что-то очень похожее на наружку у своего подъезда”, – рассказал он.

Шрайбман также подчеркнул, что никакой обиды на Протасевича у него нет и быть не может.

“Мы не знаем, какой подвал в “ЛНР” и какую долю для его девушки [задержанной россиянки Софьи Сапеги] ему описали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят”, – подчеркнул он.

В комментарии “Наша Ніва” Шрайбман уточнил, что выехал в Украину.

Контекст:

Полуторачасовое “интервью” Протасевича вышло на провластном канале ОНТ в четверг вечером. В нем оппозиционный журналист, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

В команде лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявили, что Протасевич – “заложник в руках террористов”. “Это не фильм, а запись результата пыток, и таким образом режим свидетельствует против себя”, – сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Советник Тихановский Франак Вячорка заявил, что Протасевич является “заложником режима”.

Отец Протасевича выразил уверенность, что его сына заставили говорить все, что было сказано в интервью ОНТ. Также он обратил внимание, что к Роману не допускают адвоката, но допустили телевидение.

В МИД Великобритании заявили, что “интервью явно проходило под принуждением”.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Их признали политзаключенными.

По данным белорусских СМИ, Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси с максимальной санкцией до 15 лет.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов в Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

3 июня редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что по его информации, Евросоюз на следующей неделе введет санкции против белорусских чиновников, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

—