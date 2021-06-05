Выпускники журфака МГУ впервые в истории дали «клятву Познера»

Декан факультета журналистики МГУ Евгений Худяков впервые привёл к присяге 143 выпускника бакалавриата при выдаче дипломов. Клятва Познера, введённая 1 января по аналогии с врачебной клятвой Гиппократа, обязует журналистов быть беспристрастными, беспринципными и бескомпромиссными в изложении материалов.

Идея приводить журналистов к присяге возникла в правительстве после ужесточения законодательства о фейковых новостях. По мнению чиновников, журналисты должны при получении диплома приносить присягу, аналогичную воинской или врачебной. В случае, если они будут уличены в распространении недостоверной информации, их будут судить сразу по двум статьям – в том числе за клятвопреступление. Максимальное наказание за нарушение клятвы журналиста составит 7 лет общего режима. Текст присяги написал сам журналист Владимир Владимирович Познер.

Журналисты смогут приступить к работе по специальности сразу после того, как подписанные ими присяжные грамоты будут утверждены Роскомнадзором.

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