 

Стало известно о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

05.06.2021, 16:06, Новости дня
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Ребенок, пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге, находится в сознании. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, девочка отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава.

«[Девочка] стабильно тяжелая, [находится] в сознании», – приводит ТАСС сообщение.

В министерстве добавили, что ребенка отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, 30 мая в Екатеринбурге мужчина открыл со своего балкона стрельбу по прохожим из охотничьего карабина. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место происшествия. Ребенка прооперировали. Пострадавшего сотрудника Росгвардии после оказания медпомощи отпустили из больницы домой.

Стрелявший оказался бывшим инспектором ППС, он арестован. Полицейские изъяли более 70 гильз на месте стрельбы в Екатеринбурге, а также карабин «Вепрь» и пневматическую винтовку «Иж».

По словам соседки открывшего стрельбу, мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». Она также утверждает, что стрелявший ранее уже совершил убийство.



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