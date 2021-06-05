 

В США признали, что электрификация автотранспорта невозможна без вторичной переработки

05.06.2021, 16:00, Новости дня
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Президент Байден дал только сто дней разработчикам, чтобы они представили концепцию развития электромобильности. Двигатели внутреннего сгорания в будущем должны уйти в небытие. Ближайшая перспектива – это замена обычных авто на электромобили.

Но есть проблема, состоящая в том, что производство и утилизация аккумуляторов большой емкости – это также не очень-то экологически чистый процесс. Природных ресурсов для них также не хватает.

Поэтому в Соединенных Штатах пытаются создать особую экосистему, в которой отработавшие свое аккумуляторы затем станут сырьем для производства новых батарей. Пока это все существует на уровне перспективных проектов. Однако под давлением государства и общественности, а также, исходя из рыночной потребности, рабочие проекты должны стать реальностью.



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