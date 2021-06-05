 

Эксперты: Видимый симптом на костяшках пальцев предупреждает о высоких показателях ЛПНП

05.06.2021, 15:57, Разное
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Специалисты предупреждают, что на высокий уровень ЛПНП указывают изменения суставов пальцев у людей, которые предрасположены к высокому холестерину. Многие пациенты не видят никаких признаков, поэтому необходимо вовремя посещать доктора.
Печень человека производит холестерин естественным образом, так как все клетки организма его используют. Британский фонд сердца (BHF) объясняет, что такой процесс нужен для того, чтобы быть здоровым. Но «высокий холестерин» говорит о том, что в организме избыток холестерина ЛПНП, который накапливается внутри артерий, тем самым увеличивая риски болезней сердца и инсультов.

Есть люди, которые предрасположены на генетическом уровне к возникновению высокого уровня инсулина. Семейная гиперхолестеринемия (СГ) – генетическая болезнь, которая вызывает высокий уровень ЛПНП и несет опасность для жизни. Часто имеются очевидные симптомы СГ – возникновение шишек вокруг суставов, локтей или колен, которые называют «ксантомами». Они указывают на повышенный уровень холестерина ЛПНП. Появляются они при избытке холестерина, который может откладываться под кожей или на сухожилиях. Измерить уровень холестерина можно благодаря простому анализу крови.

Источник: www.medikforum.ru



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