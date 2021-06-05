 

Ученые опровергли прямое влияние эстрогена на выбор женщиной партнера

05.06.2021, 15:56, Разное
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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого проверили справедливость гипотезы о том, что выбор женщиной партнера предопределяется её гормональными особенностями. Выяснилось, что данная теория является слишком преувеличенной.
Отправной точкой исследования стала давно существующая гипотеза, что на избирательный процесс женщин влияет количество гормона эстрогена, которое характерно для её организма. Так, согласно предположениям, повышенный уровень эстрогена заставляет представительницу прекрасного пола отдавать предпочтение мужчине с ярко выраженной мускулатурой и прочими “мужественными” чертами. Недостаток же упомянутого гормона, напротив, подталкивает женщин выбрать представителей противоположного пола, которым присущи в немалой степени некие “женоподобные” признаки. Для проверки указанной теории специалисты из Великобритании провели эксперимент с участием шести сотен женщин разного возраста. Все участницы оценивали потенциальных “партнеров” по фотоснимкам, и в итоге абсолютное большинство женщин все же выбрало мужчин с явными признаками “мужественности”. Однако последующее физиологическое тестирование исследуемых показало, что никакой прямой связи между уровнем у них эстрогена и предпочитаемыми ими параметрами избранников не существовало.

Примечательно, что в качестве “эталона” использовался один фотоснимок мужчины. Разные варианты тех или иных черт на демонстрируемых женщинам изображениях были достигнуты путем использования корректировки исходного кадра с помощью фотошопа.

Источник: actualnews.org



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