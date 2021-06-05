Моргенштерн потребовал у Собчак деньги за разговор на премии “Муз-ТВ”

Рэпер Моргенштерн потребовал у Ксении Собчак деньги за разговор на премии «Муз-ТВ». Он отказался отвечать на ее вопросы бесплатно.

Ксения Собчак всячески пыталась вывести Моргенштерна на разговор, но тот упорно молчал. Сам же артист находился в зрительском зале в инвалидном кресле. Собчак предположила, что, возможно, рэп-исполнитель является недостаточно смелым, чтобы с ней общаться. Тогда Моргенштерн жестом попросил ведущую подойти поближе. Собчак возмутило поведение артиста, она заявила, что щелчок тот должен показывать своему официанту, а не ей.

Собчак в прямом эфире рассказала, что недавно пыталась договориться с Моргенштерном об интервью для своего YouTube-канала. Однако артист попросил за откровенный разговор с ней пять миллионов рублей. Журналистка заверила аудиторию, что она не платит своим гостям за интервью.

Моргенштерн перед премией «Муз-ТВ» сообщил, что попал в медучреждение с почечной коликой. Однако вечером он прибыл в «Мегаспорт» на инвалидной коляске. На сцену за наградой его вывез рэпер Тимати.

Источник: www.instagram.com