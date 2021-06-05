 

Свитолина проиграла в третьем круге Roland Garros

05.06.2021, 15:54, Новости дня
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Поединок продолжался один час и 39 минут и завершился в двух сетах.

Свитолина уступила 3:6, 2:6.

Первая ракетка Украины была на турнире сеяной пятой, в мировом рейтинге Свитолина шестая. Ее соперница является 33-й ракеткой мира.

“Большой теннис Украины” отмечает, что победа над Свитолиной стала для 25-летней Крейчиковой восьмой подряд на теннисных турнирах высшего уровня.

Контекст:

В 2021 году Открытый чемпионат Франции по теннису на грунтовых кортах проходит с 30 мая по 12 июня. Это один из четырех турниров серии Большого шлема.

Борьбу на турнире продолжает лишь одна украинка – Марта Костюк. Сегодня она играет в третьем круге Roland Garros.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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