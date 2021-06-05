«Выбирать предложат между Прилепиным и Милоновым»

Дмитрий Гудков — о том, как уголовное дело против него связано с осенними выборами в Госдуму.

1 июня у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его родственников прошли обыски по делу «о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В качестве подозреваемых задержали самого политика и его тетю Ирину Ермилову. Оба провели в следственных изоляторах по двое суток. 3 июня в Москве должен был пройти суд по избранию меры пресечения Гудкову, однако политика отпустили из ИВС, не предъявив ему никаких обвинений, а с его тети взяли подписку о невыезде.

Дмитрий Гудков планирует участвовать в думских выборах в сентябре этого года и уже обсуждал с «Яблоком» возможность выдвижения от партии. Корреспондентка «Новой» поговорила с политиком о том, почему на него завели уголовное дело и как оно связано с желанием властей «зачистить поляну» от оппозиционных кандидатов.

— Когда силовики рано утром пришли с обыском и сказали, что вы проходите свидетелем по делу о хищении имущества, вы поняли, в чем вообще дело и о каком хищении идет речь?

— Есть такое выражение «натянуть сову на глобус». Все проходило в таком формате. Обыски 1 июня проходили по 12 адресам. На каждый обыск —отдельная группа от 8 до 12 человек с автоматами. В нашу подмосковную деревню десять машин приехало, вся деревня на ушах стояла, никто не понимал, что вообще происходит. Силы брошены, словно они решили вскрыть террористическую ячейку. В семь утра я слышу громкий лай своей собаки, думаю, ну что, приехали. Сотрудники ко мне заходят и говорят, что обыски проходят по делу о фирме, название которой я вообще впервые слышу. В моей семье я и брат единственные, кто вообще никогда никаким бизнесом не занимался. Мне это просто не интересно, не мое. Говорят, что долг по фирме какой-то, какой-то подвал… Потом отец мне рассказал, что был вонючий подвал в здании, которое когда-то родителям принадлежало, а подвал — имущество города. Они взяли его в аренду у города, отремонтировали, расположили там учебный центр. Сейчас силовики говорят, что якобы там остались какие-то небольшие долги. Вот этим делом о вонючем подвале целый отдел ГСУ МВД занимается, более ста сотрудников. Следователи сами были в шоке, что их от важных дел на такую ерунду отвлекают. Они втихаря мне выражали симпатию, пытались корректно провести обыск.

— Ваш отец (бывший депутат Госдумы и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков — Прим.) сказал, что не известно, из-за чего именно к вам пришли: из-за подвального помещения тети или из-за фонда вашего отца. Это все еще остается неясным?

— У меня дома изъяли устав Фонда в поддержку демократических реформ. Я смотрю на дело и там в числе каких-то родительских фирм еще и этот фонд фигурирует. Я у них спрашиваю: «Причем тут вообще фонд?» Само дело из-за событий 2015 года открыто, а фонд появился лишь в 2017 году. Кампания муниципальных депутатов в 2017 году — единственное, чем этот фонд занимался, он вообще только для этого и был создан. Была создана НКО, был счет, мы фандрайзили на этот счет и дальше финансировали работу нашего штаба. Все было прозрачно, с отчетами, фонд никогда не сидел в этих подвалах, это просто юридический адрес был. Из-за того, что отец когда-то владел тем зданием, он там регистрировал все подряд. Но ведь учредителем этого фонда является мой отец, а не я. Каким боком тут я вообще? Вот, в деле фигурируют это подвальное помещение и фонд, которые друг с другом не связаны.

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— Какие следственные действия с вами проводились после задержания? Как так получилось, что уже к концу того дня из свидетеля вы стали подозреваемым?

— 1 июня меня привезли в отделение, допросили, где-то я брал 51 статью Конституции, где-то отвечал. В районе семи часов они меня отпускают. Я выхожу из отделения, перед этим спрашиваю у них, можно ли тетю увидеть. Они не разрешили. У отделения встретил подругу нашей семьи. Оказывается, ее тоже вызвали в отдел, потому что она где-то десять лет назад на родителей моих работала. Мурыжили ее, два раза вызывали, бухгалтера нашего вызвали зачем-то, у которой мама больная, изъяли у них телефоны.

Меня выпускают из отделения, я иду к журналистам, в это время выбегает следователь. «Вы же хотели с тетей увидеться? Не хотите очную ставку с ней?» — говорит. Я соглашаюсь, иду обратно в отделение. Через два часа этому следователю звонит какой-то его начальник.

После разговора он у меня попросил телефон жены. Телефон жены им может быть нужен только, чтобы сообщить ей о моем задержании. Спрашиваю: «Что, сюрприз?»

Он говорит, что у меня меняется статус, и что я теперь подозреваемый. Почему, на каких основаниях, объяснять не стали. Меня опять задержали, в половину второго ночи привезли в ИВС на Петровке с тетей. Нас с ней везли в большом автозаке, развели по двум камерам, чтобы мы не общались.

— У ваших коллег есть две версии, почему вас задержали. Первая — для того, чтобы таким образом отомстить вашему отцу, который из силовых структур перешел в оппозицию, вторая — чтобы не дать вам участвовать на выборах в Госдуму. Какая версия наиболее верная, на ваш взгляд?

— Я думаю, что тут разные причины. Конечно, у них команда была вообще никого не пускать на выборы в Думу. Они померили мой рейтинг и выяснили, что якобы 25% избирателей готовы за меня голосовать. Наверное, испугались. Мне сказали, что на меня собирали разную информацию, слушали меня, ничего не нашли. Месяц назад один мой высокопоставленный товарищ заявил, что из-за меня на «Яблоко» оказывается сильнейшее давление, вплоть до угрозы снятия списка, если тебя выдвинут.

Сказал мне на всякий случай готовиться к заведению какого-то дело на моих родственников. Но родителей своих я уже вывез в Болгарию, поэтому я не понял, каких вообще родственников они притянут.

Понятно, что здесь роль играет и месть отцу, все вообще намешано. Поэтому они пошли по жесткому варианту. Можно было снять меня каким-то другим способом: например, сказать, что я поддерживаю экстремистов, я же участник январского митинга, скоро суд. Но они пошли по жесткому сценарию и выдумали это дело о вонючем подвале, которое в итоге выглядело очень абсурдно и по-садистски, они взяли в заложницы 60-летнюю тетю, недавно переболевшую коронавирусом, в день рождения ее внука. Тетю вообще посадили в камеру с женщиной, которую взяли за убийство. Однако после всего этого образовался неожиданный для них информационный шум, все меня поддержали. Я этого не ожидал и ничего об этом не знал, потому что был в изоляции. Готовился к худшему сценарию, ждал суда, надеялся в лучшем случае на домашний арест. Но 3 июня в пять вечера пришли адвокаты и сказали, что тетю отпускают и меня отпускают. Я уже готовился выйти из ИВС на Петровке, меня у выхода ждали жена, адвокаты, журналисты, но потом приехал следователь и сказал: «Давайте проедем-ка к ГСУ МВД на Новослободской? Вернем вам там паспорт». Мы поехали, адвокатам сообщили, что меня везут в другое место, но на Пушкинской сотрудники сказали: «Планы поменялись, мы вас здесь выпустим». Я говорю: «Сейчас? Я же весь помятый, с матрасом, сумкой из «Ашана» с вещами, без документов». Но меня все равно выпустили на Пушкинской.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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