 

Рогозин заявил, что Сафронов сохраняет свою должность в Роскосмосе

05.06.2021, 15:07, Новости дня
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин надеется на разрешение ситуации со своим советником Иваном Сафроновым, задержанным по подозрению в госизмене, отметив, что тот останется сотрудником корпорации до решения суда.

«Господин Сафронов находится под следствием, оно продолжается, любые мои высказывания, тем более публичные, могут ему повредить. Поэтому, по совету наших юристов, я этого не делаю», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

Вместе с тем, он сообщил, что Сафронов продолжает оставаться сотрудником Роскосмоса. «Он продолжает оставаться нашим сотрудником до тех пор, пока не произойдут какие-то изменения в его судьбе по решению суда», – приводит ТАСС слова Рогозина.

Он подчеркнул, что необходимо быть максимально аккуратными и не вмешиваться в судебный процесс. «Там защита компетентная, они собирают материалы. Будем надеяться, что разрешится эта ситуация», – сообщил глава Роскосмоса.

Напомним, Мосгорсуд признал законным арест Сафронова. Его задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля ему предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.

«Коммерсант» утверждал, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.

Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Сафроновым секретной информации Праге. Президент РФ Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.



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