На ПМЭФ назвали четыре наиболее перспективные профессии будущего

Развитие карьеры в ближайшем будущем гарантировано в работе с данными, логистике, медицине и туризме, сообщил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

Выступая в студии «Знание» на ПМЭФ-2021, Песков рассказал, что сейчас идет тренд на «углубление специализации, на работу с данными». В работе с данными, по его словам, в ближайшее время появятся десятки новых профессий, в частности, специалисты по дата-майнингу – «добыче новых данных», дата-археологи – люди, которые «умеют раскапывать исторические массивы данных». Кроме того, десятки тысяч рабочих мест уже создано в области чистки данных, и в этой сфере сейчас наблюдается «гигантский дефицит», передает РИА «Новости».

По его словам, в работе с данными «гарантировано трудоустройство в ближайшие 25-30 лет точно, можно сделать блестящую карьеру». Зарплата хорошего специалиста, по данным на рынке сегодня, как отметил Песков, составляет 300-400 тыс. рублей. «Второй большой блок (профессий будущего – прим. ВЗГЛЯД) – это логистика. Мы с вами ленивые существа, мы хотим как: чтобы мы на кнопку нажали, и все тут же случилось, магия», – отметил Песков. По его словам, любые новые профессии, «которые убирают посредников между нами и … исполнением наших желаний – это и есть ключевая перспектива будущего».

«Третье – это, конечно, медицина, медицина с данными, бесконечное место для новых рабочих мест. И четвертое – наверное, это туризм, в первую очередь, внутренний туризм, высоко автоматизированный туризм, тоже на основании данных, но при этом с глубоким понимаем «зеленой» повестки, экологии, как сделать так, чтобы это не вредило людям, как сделать так, чтобы это не вредило природе. Я бы рекомендовал в ближайшие годы выбирать гарантированное карьерное направление именно в этих маршрутах», – сказал спецпредставитель президента.

Песков подчеркнул, что независимо от того, какие soft skills («надпрофессиональные» навыки, помогающих решать карьерные задачи и хорошо выполнять работу – прим. ВЗГЛЯД) востребованы сегодня, успех и успешную карьеру практически гарантирует «глубокая фундаментальная подготовка», которую можно получить в «классических серьезных» университетах. По его словам, при наличии глубоких знаний в математике, физике и в области иностранных языков человек будет востребован «при любом изменении на рыке труда».

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Ранее исследовании сервиса «Работа.ру» показало, что ради зарплаты в 250 тыс. рублей многие россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные обязанности.