В Туве более 20 человек пострадали при опрокидывании грузовика

Грузовой автомобиль с пассажирами опрокинулся в Туве, пострадал 21 человек, сообщил представитель экстренных служб.

«Произошло опрокидывание грузового автомобиля с пассажирами. Пострадал 21 человек, в том числе пять детей (семь человек госпитализированы, в том числе два ребенка)», – сообщил источник РИА «Новости». Отмечается, что всем остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

1 июня под Ростовом на дороге между станицей Егорлыкской и Сальском, на территории Целинского района столкнулись и загорелись два грузовика, водителей не успели вытащить из кабин, оба мужчины погибли.