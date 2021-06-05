 

Учёные: Зелёный чай поможет в борьбе с COVID-19

05.06.2021, 14:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Английские учёные, представляющие Медицинскую школу университета Суонси, выявили, что зелёный чай поможет в борьбе с COVID-19. Была проанализирована возможность изготовления препарата на основе тонизирующего напитка.
Исследователи, используя компьютерную программу с искусственным интеллектом, а также изучив природные соединения, активные против других коронавирусов, обнаружили, что одно из веществ в зелёном чае (галлокатехин) может справиться с инфекцией SARS-CoV-2. Это мощный антиоксидант, способный не только менять цвет, аромат и терпкость напитка, но и приносить огромную пользу организму, улучшая действие каннабиноидных рецепторов человека и увеличивая продолжительность жизни.

Ведущие авторы проекта объяснили, что пока это только предварительные данные, и необходимо провести ещё ряд клинических исследований, чтобы выяснить, будет ли данное средство эффективным и безопасным. К слову, это открытие может помочь в создании препарата для борьбы с коронавирусной пандемией.

Источник: rossaprimavera.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / Какие белорусские предприятия подключились к забастовке после игнорируемого ультиматума

31.03 / На верфи под Петерубргом опрокинулся траулер

25.05 / Мнение: «Эконом Тур на Заморские Юга в условиях Пандемии»

14.09 / Эльман Пашаев собирается отменить приговор Михаилу Ефремову

27.05 / BMW M4 Competition Convertible выходит из строя

21.03 / Мнение: Антисемитизм и нормализация шейхов Персидского залива с Израилем

24.11 / Мнение: Шнур, Канделаки, цензура, реклама…

01.08 / Прости, малыш, меня к тебе не пускают

29.06 / Мнение: Письмо: “Убрать какие-то инфантильные мелочи”

05.11 / В Подмосковье женщина заказала убийство собственного отца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика