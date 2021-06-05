Учёные: Зелёный чай поможет в борьбе с COVID-19

Английские учёные, представляющие Медицинскую школу университета Суонси, выявили, что зелёный чай поможет в борьбе с COVID-19. Была проанализирована возможность изготовления препарата на основе тонизирующего напитка.

Исследователи, используя компьютерную программу с искусственным интеллектом, а также изучив природные соединения, активные против других коронавирусов, обнаружили, что одно из веществ в зелёном чае (галлокатехин) может справиться с инфекцией SARS-CoV-2. Это мощный антиоксидант, способный не только менять цвет, аромат и терпкость напитка, но и приносить огромную пользу организму, улучшая действие каннабиноидных рецепторов человека и увеличивая продолжительность жизни.

Ведущие авторы проекта объяснили, что пока это только предварительные данные, и необходимо провести ещё ряд клинических исследований, чтобы выяснить, будет ли данное средство эффективным и безопасным. К слову, это открытие может помочь в создании препарата для борьбы с коронавирусной пандемией.

Источник: rossaprimavera.ru