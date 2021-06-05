 

Названа смертельная опасность зубной боли

05.06.2021, 14:58, Разное
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Теледоктор Александр Мясников рассказал, почему зубная боль может являться смертельно опасной. Эту тему он поднял в своем авторском шоу на канале «Россия-1».
По словам Мясникова, стоматологические проблемы доставляют не только дискомфорт, они способны спровоцировать опасные болезни. Оказывается, кариес может вызывать головную боль, поскольку задеваются нервные окончания. К тому же у человека нередко нарушается прикус, так как развивается артроз или же артрит верхнечелюстного сустава.

Пробелы, образовавшиеся между зубами, нередко становятся причиной проблем с сердцем. Туда могут попасть бактерии и вызывать различные воспалительные процессы.

Наиболее опасным последствием зубной боли считаются проблемы с пищеварением. В ряде случаев могут возникать онкологические заболевания. Находящиеся в деснах бактерии способны вызывать рак поджелудочной железы.

Мясников посоветовал посещать стоматолога в профилактических целях один раз в шесть месяцев. Важно также следить за молочными зубами детей, поскольку в деснах также могут развиваться инфекции.

Источник: smotrim.ru



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