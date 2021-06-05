Ставшая мамой Юлианна Караулова оправдалась за отсутствие на премии “Муз-ТВ”

Ставшая мамой певица Юлианна Караулова пояснила подписчикам, что впервые за свою карьеру пропустила премию «Муз-ТВ». Артистка родила первенца несколько дней назад в одном из столичных роддомов.

В описании к публикации Караулова сразу же поспешила отметить, что у нее есть уважительный повод. В связи с тем, что она еще даже не выписалась из роддома, ее не мучает совесть. Артистка с удовольствием посмотрела премию по телевизору в компании сына. По словам Карауловой, она не успеет моргнуть, как наследник быстро вырастит и попросит познакомить его с какой-нибудь знаменитостью. Пока новорожденный слушает только классическую музыку.

Когда у певицы появляется время отдохнуть и сын засыпает, она отвечает на поздравления в директе и мессенджерах. Караулова выразила всем благодарность за теплые слова. Она пообещала со временем ответить всем лично.